Verkada 软件工程师 薪资

Verkada in United States的软件工程师薪酬范围从L2级别的每year$195K到L6级别的每year$452K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$235K。 查看Verkada总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L2
(入门级)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
实习薪资

归属时间表

10%

1

20%

2

30%

3

40%

4

股票类型
Options

在Verkada，Options采用4年归属时间表：

  • 10% 归属于 1st- (10.00% 年度)

  • 20% 归属于 2nd- (1.67% 每月)

  • 30% 归属于 3rd- (2.50% 每月)

  • 40% 归属于 4th- (3.33% 每月)

15%

1

25%

2

30%

3

30%

4

股票类型
Options

在Verkada，Options采用4年归属时间表：

  • 15% 归属于 1st- (15.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 30% 归属于 3rd- (2.50% 每月)

  • 30% 归属于 4th- (2.50% 每月)



常见问题

Verkada in United States软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$452,107。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Verkada in United States软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$235,000。

