Verkada in United States的招聘专员薪酬范围从L2级别的每year$135K到L5级别的每year$170K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$150K。 查看Verkada总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
10%
年 1
20%
年 2
30%
年 3
40%
年 4
在Verkada，Options采用4年归属时间表：
10% 归属于 1st-年 (10.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (1.67% 每月)
30% 归属于 3rd-年 (2.50% 每月)
40% 归属于 4th-年 (3.33% 每月)
15%
年 1
25%
年 2
30%
年 3
30%
年 4
在Verkada，Options采用4年归属时间表：
15% 归属于 1st-年 (15.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
30% 归属于 3rd-年 (2.50% 每月)
30% 归属于 4th-年 (2.50% 每月)