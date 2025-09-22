Verkada in United States的市场营销薪酬包中位数为每year$175K。 查看Verkada总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
10%
年 1
20%
年 2
30%
年 3
40%
年 4
在Verkada，Options采用4年归属时间表：
10% 归属于 1st-年 (10.00% 年度)
20% 归属于 2nd-年 (1.67% 每月)
30% 归属于 3rd-年 (2.50% 每月)
40% 归属于 4th-年 (3.33% 每月)
15%
年 1
25%
年 2
30%
年 3
30%
年 4
在Verkada，Options采用4年归属时间表：
15% 归属于 1st-年 (15.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
30% 归属于 3rd-年 (2.50% 每月)
30% 归属于 4th-年 (2.50% 每月)