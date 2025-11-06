公司目录
Verizon
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 软件工程师

  • 所有软件工程师薪资

  • New York City Area

Verizon 软件工程师 薪资 在New York City Area

Verizon in New York City Area的软件工程师薪酬范围从MTS 1级别的每year$111K到DMTS级别的每year$238K。 year薪酬 in New York City Area包的中位数总计为$120K。 查看Verizon总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
MTS 1
(入门级)
$111K
$102K
$1.7K
$6.9K
MTS 2
$120K
$109K
$9.3K
$1.2K
MTS 3
$118K
$111K
$2.4K
$4.9K
MTS 4
$128K
$108K
$11.6K
$8.6K
查看 4 更多等级
添加薪酬对比等级

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺
实习薪资

归属时间表

33%

1

33%

2

34%

3

股票类型
RSU

在Verizon，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33% 归属于 1st- (33.00% 年度)

  • 33% 归属于 2nd- (33.00% 年度)

  • 34% 归属于 3rd- (34.00% 年度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Verizon，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 软件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

后端软件工程师

全栈软件工程师

网络工程师

数据工程师

生产软件工程师

常见问题

Verizon in New York City Area软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$237,500。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Verizon in New York City Area软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$114,000。

推荐职位

    未找到Verizon的推荐职位

相关公司

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • 查看所有公司 ➜

其他资源