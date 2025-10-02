ValueLabs in Greater Hyderabad Area的软件工程师薪酬范围从每year₹870K到₹3.79M。 year薪酬 in Greater Hyderabad Area包的中位数总计为₹1.53M。 查看ValueLabs总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
