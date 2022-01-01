公司目录
Twilio
推里奥 薪资

Twilio的薪资范围从人力资源职位的年总薪酬$25,870（低端）到软件工程师职位的$623,924（高端）。 Levels.fyi收集来自{{companyName}}现任和前任员工的匿名且经过验证的薪资数据 推里奥. 最后更新： 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
软件工程师
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

后端软件工程师

全栈软件工程师

数据工程师

生产软件工程师

产品经理
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
软件工程经理
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

销售
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

客户主管

产品设计师
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

用户体验设计师

招聘专员
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
市场营销
L3 $145K
L4 $241K
数据分析师
Median $142K
销售工程师
Median $256K
数据科学家
Median $303K
财务分析师
Median $170K
产品设计经理
Median $225K
项目群经理
Median $189K
业务分析师
Median $150K
客户服务
Median $96K
项目经理
Median $248K
会计师
$103K

Technical Accountant

行政助理
$175K
业务运营
$272K
业务运营经理
$304K
业务拓展
$246K
幕僚长
$195K
客户服务运营
$220K
客户成功
$75.3K
数据科学经理
$89.1K
人力资源
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
法务
$151K
市场营销运营
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
解决方案架构师
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
技术项目经理
$179K
技术写作专员
$238K
用户体验研究员
$126K
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Twilio，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

常见问题

Twilio薪资最高的职位是软件工程师 at the IC6 level，年度总薪酬为$623,924。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Twilio的年度总薪酬中位数为$220,710。

其他资源