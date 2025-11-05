Thought Machine in United Kingdom的软件工程师薪酬范围从IC1级别的每year£59K到IC3级别的每year£131K。 year薪酬 in United Kingdom包的中位数总计为£97K。 查看Thought Machine总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Thought Machine，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)