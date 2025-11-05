公司目录
Thorogood
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 数据分析师

  • 所有数据分析师薪资

Thorogood 数据分析师 薪资

Thorogood in India的数据分析师薪酬包中位数为每year₹1.2M。 查看Thorogood总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

薪酬中位数
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
年薪总额
₹1.2M
级别
L1
基本工资
₹946K
Stock (/yr)
₹0
奖金
₹249K
在职年限
2 年
工作经验
2 年
职业等级是什么 Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

贡献数据

在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 数据分析师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

Thorogood in India数据分析师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹1,659,921。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Thorogood in India数据分析师职位的年度总薪酬中位数为₹1,181,233。

推荐职位

    未找到Thorogood的推荐职位

相关公司

  • DoorDash
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • Roblox
  • 查看所有公司 ➜

其他资源