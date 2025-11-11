公司目录
Tekion
在这里工作？ 认领您的公司
  薪资
  软件工程师

  • 研究科学家

Tekion 研究科学家 薪资

Tekion in India的研究科学家薪酬包中位数为每year₹3.76M。 查看Tekion总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/11/2025

薪酬中位数
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
年薪总额
₹3.76M
级别
L3
基本工资
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
奖金
₹0
在职年限
1 年
工作经验
5 年
职业等级是什么 Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
导出数据查看职位空缺

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
Options

在Tekion，Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

Tekion in India研究科学家职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹3,764,213。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Tekion in India研究科学家职位的年度总薪酬中位数为₹3,751,243。

