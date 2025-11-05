公司目录
Technology & Strategy
Technology & Strategy 软件工程师 薪资 在Munich Metro Region

Technology & Strategy in Munich Metro Region的软件工程师薪酬包中位数为每year€68.5K。 查看Technology & Strategy总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

薪酬中位数
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
年薪总额
€68.5K
级别
Senior
基本工资
€61.8K
Stock (/yr)
€0
奖金
€6.7K
在职年限
0-1 年
工作经验
5-10 年
常见问题

Technology & Strategy in Munich Metro Region软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€72,150。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Technology & Strategy in Munich Metro Region软件工程师职位的年度总薪酬中位数为€68,586。

