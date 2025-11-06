公司目录
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services 项目经理 薪资 在Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area的项目经理薪酬范围从C3A级别的每yearCA$117K到C3B级别的每yearCA$117K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$117K。 查看Tata Consultancy Services总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025

等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$117K
CA$114K
CA$0
CA$2.9K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Tata Consultancy Services，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)



常见问题

Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area项目经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$134,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area项目经理职位的年度总薪酬中位数为CA$116,955。

其他资源