Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area的项目经理薪酬范围从C3A级别的每yearCA$117K到C3B级别的每yearCA$117K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$117K。 查看Tata Consultancy Services总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/6/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$117K
CA$114K
CA$0
CA$2.9K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Tata Consultancy Services，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)