Swisscom in Switzerland的开发运维工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每yearCHF 124K到Senior Software Engineer级别的每yearCHF 155K。 year薪酬 in Switzerland包的中位数总计为CHF 138K。 查看Swisscom总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
