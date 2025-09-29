公司目录
Swiggy
Swiggy 技术项目经理 薪资

Swiggy in India的技术项目经理薪酬L8级别为每year₹5.23M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹5.37M。 查看Swiggy总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹5.23M
₹4.02M
₹998K
₹211K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
Options

在Swiggy，Options采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

常见问题

The highest paying salary package reported for a 技术项目经理 at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹15,681,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the 技术项目经理 role in India is ₹6,032,234.

