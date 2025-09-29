Swiggy in India的软件工程师薪酬范围从L6级别的每year₹2.04M到L9级别的每year₹10.95M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹3.83M。 查看Swiggy总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Swiggy，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)