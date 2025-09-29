Swiggy in India的招聘专员薪酬L6级别为每year₹2.34M。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹1.2M。 查看Swiggy总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
₹2.34M
₹2.04M
₹305K
₹0
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Swiggy，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
