Swiggy in India的产品设计经理薪酬L9级别为每year₹7.26M。 查看Swiggy总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025
平均总薪酬
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Swiggy，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
