SWIFT Information Technologist (IT) 薪资

Qual é o salário mais alto de jobFamilies.Information Technologist (IT) na SWIFT?
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um jobFamilies.Information Technologist (IT) na SWIFT situa-se numa remuneração total anual de €75,758. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
Quanto ganham os funcionários de jobFamilies.Information Technologist (IT) da SWIFT?
A remuneração total anual mediana reportada na SWIFT para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) é €53,096.