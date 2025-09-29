公司目录
SWIFT
  • Information Technologist (IT)

  • 所有Information Technologist (IT)薪资

SWIFT Information Technologist (IT) 薪资

最后更新： 9/29/2025

平均总薪酬

€60.9K - €71.2K
Netherlands
常见范围
可能范围
€53.1K€60.9K€71.2K€75.8K
常见范围
可能范围

€160K

职业等级是什么 SWIFT?

常见问题

