Ni mshahara gani wa juu zaidi wa 财务分析师 katika Summit Medical in United States?
Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa 财务分析师 katika Summit Medical in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $271,400. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Wafanyakazi wa 财务分析师 wa Summit Medical wanapokea kiasi gani in United States?
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Summit Medical kwa jukumu la 财务分析师 in United States ni $186,300.