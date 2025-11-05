公司目录
Snap
  • 薪资
  • 产品经理

  • 所有产品经理薪资

  • Greater Los Angeles Area

Snap 产品经理 薪资 在Greater Los Angeles Area

Snap in Greater Los Angeles Area的产品经理薪酬范围从L3级别的每year$240K到L7级别的每year$915K。 year薪酬 in Greater Los Angeles Area包的中位数总计为$426K。 查看Snap总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

归属时间表

100%

1

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用1年归属时间表：

  • 100% 归属于 1st- (8.33% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33.3% 归属于 1st- (2.77% 每月)

  • 33.3% 归属于 2nd- (2.77% 每月)

  • 33.3% 归属于 3rd- (2.77% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用3年归属时间表：

  • 54% 归属于 1st- (4.50% 每月)

  • 33% 归属于 2nd- (2.75% 每月)

  • 13% 归属于 3rd- (1.08% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff



常见问题

Snap in Greater Los Angeles Area产品经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$915,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Snap in Greater Los Angeles Area产品经理职位的年度总薪酬中位数为$400,000。

其他资源