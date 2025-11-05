公司目录
Snap
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 数据分析师

  • 所有数据分析师薪资

  • Greater Los Angeles Area

Snap 数据分析师 薪资 在Greater Los Angeles Area

Snap in Greater Los Angeles Area的数据分析师平均总薪酬范围从每year$130K到$190K。 查看Snap总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

平均总薪酬

$150K - $171K
United States
常见范围
可能范围
$130K$150K$171K$190K
常见范围
可能范围

我们只需要 2 更多 数据分析师 份提交 Snap 即可解锁！

邀请您的朋友和社区成员匿名提交薪资信息，不到60秒即可完成。更多数据意味着为您和我们社区的求职者提供更好的洞察！

💰 查看全部 薪资

💪 贡献数据 您的薪资

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

归属时间表

100%

1

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用1年归属时间表：

  • 100% 归属于 1st- (8.33% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33.3% 归属于 1st- (2.77% 每月)

  • 33.3% 归属于 2nd- (2.77% 每月)

  • 33.3% 归属于 3rd- (2.77% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

股票类型
RSU

在Snap，RSUs采用3年归属时间表：

  • 54% 归属于 1st- (4.50% 每月)

  • 33% 归属于 2nd- (2.75% 每月)

  • 13% 归属于 3rd- (1.08% 每月)

Monthly vesting, no 1 year cliff



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 数据分析师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

Snap in Greater Los Angeles Area数据分析师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$189,980。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Snap in Greater Los Angeles Area数据分析师职位的年度总薪酬中位数为$130,410。

推荐职位

    未找到Snap的推荐职位

相关公司

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • 查看所有公司 ➜

其他资源