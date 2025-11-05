Smith+Nephew in Pittsburgh Area的软件工程师薪酬Software Engineer 2级别为每year$126K。 year薪酬 in Pittsburgh Area包的中位数总计为$125K。 查看Smith+Nephew总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***