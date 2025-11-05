SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每year$109K到Staff Software Engineer级别的每year$192K。 year薪酬 in Minneapolis-St. Paul Area包的中位数总计为$151K。 查看SmartThings总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
