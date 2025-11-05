公司目录
SmartThings
SmartThings 软件工程师 薪资 在Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area的软件工程师薪酬范围从Software Engineer级别的每year$109K到Staff Software Engineer级别的每year$192K。 year薪酬 in Minneapolis-St. Paul Area包的中位数总计为$151K。 查看SmartThings总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/5/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer
(入门级)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新薪资提交
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
实习薪资

职业等级是什么 SmartThings?

包含职位

后端软件工程师

常见问题

SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area软件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$245,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area软件工程师职位的年度总薪酬中位数为$150,000。

