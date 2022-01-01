Shopify的薪资范围从客户服务职位的年总薪酬$40,655（低端）到软件工程经理职位的$367,054（高端）。 Levels.fyi收集来自{{companyName}}现任和前任员工的匿名且经过验证的薪资数据 购物化. 最后更新： 9/19/2025
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Shopify，RSUs采用3年归属时间表：
33% 归属于 1st-年 (33.00% 年度)
33% 归属于 2nd-年 (8.25% 季度)
33% 归属于 3rd-年 (8.25% 季度)
