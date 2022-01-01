公司目录
Shopify
购物化 薪资

Shopify的薪资范围从客户服务职位的年总薪酬$40,655（低端）到软件工程经理职位的$367,054（高端）。 Levels.fyi收集来自{{companyName}}现任和前任员工的匿名且经过验证的薪资数据 购物化. 最后更新： 9/19/2025

$160K

软件工程师
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

移动软件工程师

前端软件工程师

机器学习工程师

后端软件工程师

全栈软件工程师

数据工程师

生产软件工程师

数据科学家
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
产品经理
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

产品设计师
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

用户体验设计师

市场营销
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
软件工程经理
L7 $264K
L8 $367K
客户服务
L4 $40.7K
L5 $47.7K
数据科学经理
L7 $221K
L8 $279K
财务分析师
L5 $90.4K
L6 $121K
业务分析师
Median $97.9K
销售工程师
Median $151K
业务运营
Median $350K
市场营销运营
Median $102K
招聘专员
Median $130K
解决方案架构师
Median $105K

数据架构师

云安全架构师

业务运营经理
Median $106K
人力资源
Median $90K
销售
Median $87.4K
技术项目经理
Median $276K
技术写作专员
Median $66.7K
业务拓展
Median $326K
产品设计经理
Median $315K
项目群经理
Median $150K
网络安全分析师
Median $109K
会计师
$89.6K
行政助理
$41K
幕僚长
$109K
文案撰稿人
$52.6K
数据分析师
$164K
平面设计师
$149K
信息技术专员
$104K
管理顾问
$241K
项目经理
$69.6K
用户体验研究员
Median $100K
归属时间表

33%

1

33%

2

33%

3

股票类型
RSU

在Shopify，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33% 归属于 1st- (33.00% 年度)

  • 33% 归属于 2nd- (8.25% 季度)

  • 33% 归属于 3rd- (8.25% 季度)

100%

1

股票类型
RSU

在Shopify，RSUs采用1年归属时间表：

  • 100% 归属于 1st- (100.00% 年度)

33%

1

33%

2

33%

3

股票类型
RSU

在Shopify，RSUs采用3年归属时间表：

  • 33% 归属于 1st- (8.25% 季度)

  • 33% 归属于 2nd- (8.25% 季度)

  • 33% 归属于 3rd- (8.25% 季度)

常见问题

Shopify薪资最高的职位是软件工程经理 at the L8 level，年度总薪酬为$367,054。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Shopify的年度总薪酬中位数为$115,356。

