ServiceNow in India的软件工程经理薪酬范围从M3级别的每year₹102K到M5级别的每year₹175K。 year薪酬 in India包的中位数总计为₹114K。 查看ServiceNow总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在ServiceNow，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
