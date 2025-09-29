公司目录
ServiceNow 招聘专员 薪资

查看ServiceNow总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025

平均总薪酬

₹1.89M - ₹2.2M
India
常见范围
可能范围
₹1.75M₹1.89M₹2.2M₹2.45M
常见范围
可能范围

₹13.94M

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在ServiceNow，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

常见问题

