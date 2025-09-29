公司目录
平均总薪酬

₹58.9K - ₹69.8K
India
常见范围
可能范围
₹51.8K₹58.9K₹69.8K₹73.6K
常见范围
可能范围

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在ServiceNow，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

常见问题

ServiceNow in India项目群经理职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹73,609。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ServiceNow in India项目群经理职位的年度总薪酬中位数为₹51,846。

