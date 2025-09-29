ServiceNow in United States的市场营销薪酬范围从IC1级别的每year$90.2K到IC6级别的每year$417K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$235K。 查看ServiceNow总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
$90.2K
$86.4K
$0
$3.8K
IC2
$150K
$120K
$17.5K
$12.5K
IC3
$144K
$118K
$15K
$11.3K
IC4
$231K
$167K
$42.1K
$21.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在ServiceNow，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
