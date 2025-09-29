Quin és el salari més alt de 软件工程师 a Service Management Group in United States?
El paquet salarial més alt reportat per a un 软件工程师 a Service Management Group in United States és una compensació total anual de $83,070. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
Quant cobren els empleats de 软件工程师 a Service Management Group in United States?
La compensació total anual mitjana reportada a Service Management Group per al rol de 软件工程师 in United States és $58,220.