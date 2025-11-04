公司目录
Semtech
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 硬件工程师

  • 所有硬件工程师薪资

Semtech 硬件工程师 薪资

Semtech in Canada的硬件工程师薪酬包中位数为每yearCA$155K。 查看Semtech总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/4/2025

薪酬中位数
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
年薪总额
CA$155K
级别
Senir Staff
基本工资
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
奖金
CA$22.3K
在职年限
7 年
工作经验
8 年
职业等级是什么 Semtech?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

贡献数据

在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 硬件工程师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

Semtech in Canada硬件工程师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$171,575。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Semtech in Canada硬件工程师职位的年度总薪酬中位数为CA$111,382。

推荐职位

    未找到Semtech的推荐职位

相关公司

  • Google
  • Snap
  • Square
  • Roblox
  • PayPal
  • 查看所有公司 ➜

其他资源