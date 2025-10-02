Scotiabank in Greater Toronto Area的软件工程师薪酬范围从L6级别的每yearCA$90.2K到L9级别的每yearCA$184K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$120K。 查看Scotiabank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
