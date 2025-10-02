Scotiabank in Greater Toronto Area的产品经理薪酬范围从L7级别的每yearCA$116K到L8级别的每yearCA$141K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$124K。 查看Scotiabank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
