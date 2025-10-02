Scotiabank in Greater Toronto Area的数据科学家薪酬范围从L7级别的每yearCA$116K到L8级别的每yearCA$144K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$121K。 查看Scotiabank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
