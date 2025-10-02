Scotiabank in Greater Toronto Area的业务分析师薪酬范围从L6级别的每yearCA$87.3K到L8级别的每yearCA$134K。 year薪酬 in Greater Toronto Area包的中位数总计为CA$99.1K。 查看Scotiabank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
