Sberbank in Saint Petersburg Metro Area的软件工程师薪酬范围从L7级别的每yearRUB 1.9M到L13级别的每yearRUB 5.58M。 year薪酬 in Saint Petersburg Metro Area包的中位数总计为RUB 3.32M。 查看Sberbank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
