Sberbank in Moscow Metro Area的软件工程师薪酬范围从L7级别的每yearRUB 1.84M到L14级别的每yearRUB 6.15M。 year薪酬 in Moscow Metro Area包的中位数总计为RUB 3.87M。 查看Sberbank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
