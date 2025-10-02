公司目录
Sberbank 产品经理 薪资 在Moscow Metro Area

Sberbank in Moscow Metro Area的产品经理薪酬范围从L7级别的每yearRUB 11.19M到L14级别的每yearRUB 16.17M。 year薪酬 in Moscow Metro Area包的中位数总计为RUB 3.85M。 查看Sberbank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
职业等级是什么 Sberbank?

常见问题

O pacote salarial com maior remuneração relatado para 产品经理 na Sberbank in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 16,165,672. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sberbank para a função de 产品经理 in Moscow Metro Area é RUB 3,874,941.

其他资源