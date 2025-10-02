公司目录
Sberbank
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 数据科学家

  • 所有数据科学家薪资

  • Moscow Metro Area

Sberbank 数据科学家 薪资 在Moscow Metro Area

Sberbank in Moscow Metro Area的数据科学家薪酬范围从L7级别的每yearRUB 1.8M到L13级别的每yearRUB 6.45M。 year薪酬 in Moscow Metro Area包的中位数总计为RUB 4.1M。 查看Sberbank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
查看 4 更多等级
添加薪酬对比等级

RUB 13.36M

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

贡献数据
职业等级是什么 Sberbank?

在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 数据科学家 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

常见问题

Sberbank in Moscow Metro Area数据科学家职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RUB 6,448,565。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sberbank in Moscow Metro Area数据科学家职位的年度总薪酬中位数为RUB 3,528,681。

推荐职位

    未找到Sberbank的推荐职位

相关公司

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • 查看所有公司 ➜

其他资源