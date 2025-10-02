Sberbank in Moscow Metro Area的业务分析师薪酬范围从L7级别的每yearRUB 1.98M到L11级别的每yearRUB 4.19M。 year薪酬 in Moscow Metro Area包的中位数总计为RUB 2.63M。 查看Sberbank总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
