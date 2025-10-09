公司目录
Sanofi 数据科学家 薪资 在Canada

Sanofi in Canada的数据科学家薪酬包中位数为每yearCA$108K。 查看Sanofi总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/9/2025

薪酬中位数
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
年薪总额
CA$108K
级别
L2-1
基本工资
CA$97.7K
Stock (/yr)
CA$0
奖金
CA$10.1K
在职年限
1 年
工作经验
2 年
职业等级是什么 Sanofi?

CA$224K

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
常见问题

Sanofi in Canada میں 数据科学家 کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ CA$131,606 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Sanofi میں 数据科学家 کردار in Canada کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ CA$107,821 ہے۔

