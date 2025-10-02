Sandvine in Greater Bengaluru的软件工程师薪酬范围从Software Engineer I级别的每year₹1.29M到Senior Software Engineer I级别的每year₹2.03M。 year薪酬 in Greater Bengaluru包的中位数总计为₹1.65M。 查看Sandvine总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
