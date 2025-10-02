公司目录
SailPoint
SailPoint 软件工程师 薪资 在Mexico

SailPoint in Mexico的软件工程师薪酬范围从L3级别的每yearMX$1.13M到L4级别的每yearMX$1.28M。 year薪酬 in Mexico包的中位数总计为MX$1.21M。 查看SailPoint总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/2/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L1
Associate Software Engineer(入门级)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
MX$3.09M

实习薪资

归属时间表

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

股票类型
RSU

在SailPoint，RSUs采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)



包含职位

后端软件工程师

全栈软件工程师

Najvyšší platový balíček pre pozíciu 软件工程师 v SailPoint in Mexico predstavuje ročnú celkovú odmenu MXMX$32,893,680. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SailPoint pre pozíciu 软件工程师 in Mexico je MXMX$22,890,882.

