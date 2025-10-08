Rokt in New York City Area的全栈软件工程师薪酬范围从L2级别的每year$170K到L3级别的每year$208K。 year薪酬 in New York City Area包的中位数总计为$210K。 查看Rokt总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rokt，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rokt，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rokt，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)