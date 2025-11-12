Roblox in United States的技术招聘专员薪酬范围从IC4级别的每year$213K到M1级别的每year$262K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$195K。 查看Roblox总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/12/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
45%
年 1
35%
年 2
20%
年 3
在Roblox，RSUs采用3年归属时间表：
45% 归属于 1st-年 (11.25% 季度)
35% 归属于 2nd-年 (8.75% 季度)
20% 归属于 3rd-年 (5.00% 季度)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
在Roblox，RSUs采用3年归属时间表：
33% 归属于 1st-年 (8.25% 季度)
33% 归属于 2nd-年 (8.25% 季度)
33% 归属于 3rd-年 (8.25% 季度)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Roblox，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.