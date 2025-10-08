Robinhood in San Francisco Bay Area的后端软件工程师薪酬范围从L1级别的每year$202K到L4级别的每year$469K。 year薪酬 in San Francisco Bay Area包的中位数总计为$270K。 查看Robinhood总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Robinhood，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
100%
年 1
在Robinhood，RSUs采用1年归属时间表：
100% 归属于 1st-年 (25.00% 季度)