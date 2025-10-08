Rivian in United States的Data Architect薪酬范围从RIV-3级别的每year$144K到RIV-6级别的每year$254K。 查看Rivian总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
50%
年 1
50%
年 2
在Rivian，RSUs采用2年归属时间表：
50% 归属于 1st-年 (12.50% 季度)
50% 归属于 2nd-年 (12.50% 季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rivian，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rivian，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)