Rivian in United States的质量保证（QA）软件工程师薪酬范围从RIV-3级别的每year$116K到RIV-6级别的每year$251K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$120K。 查看Rivian总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/8/2025
等级名称
总计
基本工资
股票 ()
奖金
RIV-3
$116K
$104K
$11.4K
$0
RIV-4
$178K
$137K
$37.1K
$4K
RIV-5
$272K
$171K
$86.3K
$15K
RIV-6
$251K
$190K
$56K
$5.7K
50%
年 1
50%
年 2
在Rivian，RSUs采用2年归属时间表：
50% 归属于 1st-年 (12.50% 季度)
50% 归属于 2nd-年 (12.50% 季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rivian，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Rivian，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)