公司目录
Reddit
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 产品设计师

  • 所有产品设计师薪资

Reddit 产品设计师 薪资

Reddit in United States的产品设计师薪酬范围从IC1级别的每year$126K到IC5级别的每year$339K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$237K。 查看Reddit总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
Product Designer I
$126K
$124K
$917
$833
IC2
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Product Designer
$265K
$204K
$60.8K
$0
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级
Reddit标志

$20K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

归属时间表

100%

1

在Reddit，股票/股权授予采用1年归属时间表：

  • 100% 归属于 1st- (100.00% 年度)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

Vesting Schedule 100% after year 1.



在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 产品设计师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

用户体验设计师

常见问题

Reddit in United States产品设计师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$446,150。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Reddit in United States产品设计师职位的年度总薪酬中位数为$200,000。

推荐职位

    未找到Reddit的推荐职位

相关公司

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • 查看所有公司 ➜

其他资源