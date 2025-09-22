Reddit in United States的数据科学家薪酬范围从IC1级别的每year$177K到IC5级别的每year$363K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$253K。 查看Reddit总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
IC1
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
$268K
$195K
$72.3K
$0
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
100%
年 1
在Reddit，股票/股权授予采用1年归属时间表：
100% 归属于 1st-年 (100.00% 年度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
