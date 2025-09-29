公司目录
realtor.com
realtor.com 数据科学家 薪资

realtor.com in United States的数据科学家薪酬范围从T2级别的每year$141K到T5级别的每year$196K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$181K。

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
职业等级是什么 realtor.com?

常见问题

realtor.com in United States数据科学家职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$243,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
realtor.com in United States数据科学家职位的年度总薪酬中位数为$167,000。

