realtor.com in United States的数据科学家薪酬范围从T2级别的每year$141K到T5级别的每year$196K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$181K。 查看realtor.com总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/29/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
