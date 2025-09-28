Qualtrics in United States的产品经理薪酬范围从L4级别的每year$176K到L7级别的每year$690K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$255K。 查看Qualtrics总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Qualtrics，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)